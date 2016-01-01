

| شاهد | «لعنة غريبة» تهدد صيدلية بالمنصورة: 4 وقائع متشابهة في نفس المكان | شاهد | «لعنة غريبة» تهدد صيدلية بالمنصورة: 4 وقائع متشابهة في نفس المكان

تعرضت صيدلية شهيرة بالمنصورة للمرة الرابعة خلال عام لحادث اقتحام سيارة، مساء الخميس، وأنقذت العناية الإلهية الصيدلية للمرة الرابعة، بسبب قيام اصحابها بوضع حواجز حديدية أمامها لمنع وقوف السيارات.



وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث بالمديرية يفيد ورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي مأمور قسم أول المنصورة بوقوع حادث اصطدام سيارة بحواجز صيدلية «البسطويسى» بشارع الجمهورية في المنطقة الواقعة بين شارعي«الثانوية ومحمد فتحي»، وهو نفس المكان الذي شهد اقتحام ثلاث سيارات للصيدلية في ثلاث حوادث سابقة، ما تسبب في حدوث خسائر بشرية ومادية.



انتقل إلى مكان الحادث الرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث قسم أول وشرطة النجدة، وتبين اصطدام سيارة ملاكي ماركة لانسر تحمل لوحة أرقام «د. ف. و9217» بالحواجز الحديدة أمام الصيدلية دون وقوع خسائر بشرية، بينما تسبب الحادث في تحطم سيارتين كانتا بالمكان.

يذكر أن نفس الصيدلية شهدت ثلاث حوادث مشابهة، ففي يوم 7 مايو الماضي، أصيبت طالبتان وسيدة في اقتحام سيارة للصيدلية وانقلابها بداخلها مما تسبب في أضرار مادية كبيرة بالصيدلية، قام على إثرها صاحب الصيدلية بوضع الحواجز الحديدية أمامها مما تسبب في انقاذها هذه المرة.كما وقع حادثين آخرين في عام 2019 آخرهما حادث في شهر نوفمبر الماضي وتسبب في مصرع شخص وتحطم سيارتين.وأكد شهود عيان بالمنطقة، أن تلك الحوادث غريبة وتكررت عدة مرات في السابق وكأن المكان أو الصيدلية مصابة بلعنة غريبة خاصة وأن الحوادث متشابههة وتقع في نفس المكان، ويؤكد أصحاب تلك الحوادث أن عجلة القيادة تختل بأيديهم فجأة وتتجه السيارة نحو الصيدلية مباشرة.



