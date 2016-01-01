| شاهد | «لعنة غريبة» تهدد صيدلية بالمنصورة: 4 وقائع متشابهة في نفس المكان

تعرضت صيدلية شهيرة بالمنصورة للمرة الرابعة خلال عام لحادث اقتحام سيارة، مساء الخميس، وأنقذت العناية الإلهية الصيدلية للمرة الرابعة، بسبب قيام اصحابها بوضع حواجز حديدية أمامها لمنع وقوف السيارات.
وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث بالمديرية يفيد ورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي مأمور قسم أول المنصورة بوقوع حادث اصطدام سيارة بحواجز صيدلية «البسطويسى» بشارع الجمهورية في المنطقة الواقعة بين شارعي«الثانوية ومحمد فتحي»، وهو نفس المكان الذي شهد اقتحام ثلاث سيارات للصيدلية في ثلاث حوادث سابقة، ما تسبب في حدوث خسائر بشرية ومادية.
انتقل إلى مكان الحادث الرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث قسم أول وشرطة النجدة، وتبين اصطدام سيارة ملاكي ماركة لانسر تحمل لوحة أرقام «د. ف. و9217» بالحواجز الحديدة أمام الصيدلية دون وقوع خسائر بشرية، بينما تسبب الحادث في تحطم سيارتين كانتا بالمكان.
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