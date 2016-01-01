بعد التوقف بسبب كورونا .. ليفربول يواجه مانشستر سيتي 2 يوليو بـ الدوري الإنجليزي



ليفربول يواجه مانشستر سيتي 2 يوليو بـ الدوري الإنجليزي ليفربول يواجه مانشستر سيتي 2 يوليو بـ الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مواعيد بعض مباريات المسابقة المقرر استئنافها يوم17 يونيو الجاري.



وأعلنت الرابطة - في بيان رسمي اليوم - مواعيد مباريات الجولات الثلاث القادمة، على أن تقام المباريات بدون حضور الجماهير، إذ تستأنف المسابقة يوم 17 من الشهر الجاري بمباراتي أستون فيلا أمام شيفلد يونايتد، ومانشستر سيتي مع أرسنال.



ومن أبرز المواجهات المعلنة، مباراة ليفربول المتصدر أمام مانشستر سيتي يوم 2 يوليو المقبل، ومباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام يوم 19يونيو الحالي، ومانشستر يونايتد مع شيفلد يوم 24 من الشهر الجاري.

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ويحتاج فريق ليفربول للفوز بمباراتين فقط من أصل 9 مباريات للتويج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي.ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.