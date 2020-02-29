زادت أسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.
ارتفع اليورو أمام الجنيه، ليسجل أمس الخميس 18.06 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع، مقابل 17.27 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي.
وزاد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.16 جنيه للشراء و2042 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء و19.63 جنيه للبيع الخميس الماضي.
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التعليقات على أسعار العملات في أسبوع: زيادة اليورو والريال السعودي مقابل الجنيه
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