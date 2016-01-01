أعلنت مديرية الصحة بدمياط ، عن إصابة الدكتور محمد الهجرسي أحد أبطال جيش مصر الأبيض، ومدير عزل مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، بفيروس كورونا، وتم تنفيذ إجراءات العزل وتقديم العلاج اللازم له من قبل زملائه.
من حانبه صرح محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان أن الطبيب محمد الهجرسي أحد أبطال الجيش الأبيض بدمياط وله دور كبير في شفاء عشرات الحالات من فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الأطقم الطبية بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر ومستشفيات العزل بالصدر والحميات، يؤدون عملهم على الوجه الأكمل، ووجه لهم التحية والتقدير على تلك الجهود متابعا أنهم جنودا يؤدون واجبهم تجاه المرضي.
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التعليقات على إصابة مدير العزل بـ دمياط بـ كورونا.. تفاصيل
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