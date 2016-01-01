مسجد بالسعودية يستعين بأشرطة وملصقات لحماية المصلين من كورونا

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صورة الخبر: مسجد بالسعودية
مسجد بالسعودية

منذ أن إجتاح فيروس كورونا المستجد العالم بادرت الحكومات بإتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية القوية والتي من شأنها الحد من إنتشار الفيروس والقضاء عليه لدرجة ان بعض الدول قد عطًلت الحياة بها حماية وحفاظا علي ارواح شعوبها ، والمساجد هي واحدة من الأماكن التي طالتها الإجراءات المشددة حيث أغلقت منعا للتقارب الجسدي بين المصلين وحفاظا علي حياتهم.

ولكونها لاتتناسب مع طبيعة المسجد كان القرار الفوري من وزارة الاوقاف السعودية بضرورة تبديل تلك الحواجز والاشرطة بوضع آلية تباعد معتادة " ملصقات أرضية " تتماشي مع طبيعة المساجد والروحانيات التي تتعلق بأجواء المساجد ، وهو الأمر الذي تم تنفيذه علي ارض الواقع بالمسجد الذي عُرف علي مواقع التواصل الإجتماعي مابين ابناء الشعب السعودي بأنه " مسجد الحواجز والاشرطة "

جدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية أعلنت عن عودة الصلاة والسماح بإستقبال مرتادي بيوت الله منذ الأحد الماضي ولكن وفقا لإجراءات صحية اعلنت عنها السلطات بالمملكة مثل التباعد الجسدي وغسل الأيدي بالصابون والماء وإرتداء الكمامة .

المصدر: elbalad

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