رخيص وآمن.. تعرف على أسعار فيتامين لاكتوفيرين لـ علاج فيروس كورونا

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فيتامين لاكتوفيرين

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحية لمواجهة كورونا، ضرورة تناول فيتامين لاكتوفيرين مرتين في اليوم لأنه يعمل على تقوية المناعة.

وأشار موقع webmd إلى أن لاكتوفيرين هو بروتين موجود في حليب البقر، كما يوجد اللاكتوفيرين أيضًا في السوائل في العين والأنف والجهاز التنفسي والأمعاء والرضاعة الطبيعية.

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ويعد فيتامين لاكتوفيرين عبارة عن فوار يتناوله الأشخاص على نصف كوب ماء، مرتين في الصباح والمساء، فهو يعمل على حماية الجسم من الفيروسات، ويتصدى لـ كورونا فيروس بشكل فعال.

كما يتراوح سعر فيتامين لاكتوفيرين بين 155 و 165 جنيها، و85 جنيها، وكل سعر يتحدد على حسب كمية العلبة.

المصدر: موقع webmd

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