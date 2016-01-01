رخيص وآمن.. تعرف على أسعار فيتامين لاكتوفيرين لـ علاج فيروس كورونا

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحية لمواجهة كورونا، ضرورة تناول فيتامين لاكتوفيرين مرتين في اليوم لأنه يعمل على تقوية المناعة.
وأشار موقع webmd إلى أن لاكتوفيرين هو بروتين موجود في حليب البقر، كما يوجد اللاكتوفيرين أيضًا في السوائل في العين والأنف والجهاز التنفسي والأمعاء والرضاعة الطبيعية.
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