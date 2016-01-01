منعوني من الركوع.. استقالة ضابط أمريكي بعد رفض رئيسه التضامن مع المحتجين

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صورة الخبر: ضابط الشرطة الأمريكي المستقيل
ضابط الشرطة الأمريكي المستقيل

أعلن ضابط في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، استقالته من وظيفته بعد رفض رئيسه السماح له بوضع ركبته على الأرض تضامنا مع المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع احتجاجا على مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على أيدي قوات الشرطة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال كيفال ويليامز، البالغ من العمر 21 عامًا، إنه عمل ضابطًا للاحتجاز في إدارة شرطة أوكلاهوما وكان يخرج لمراقبة احتجاجات جورج فلويد حتى استقالته الاثنين الماضي.

وأكد ويليامز في مقطع فيديو نشره على تطبيق "تيك توك" أنه استقال لأن قائد الشرطة رفض السماح له بالبكاء والركوع في الشوارع لإظهار التضامن مع المتظاهرين، مثلما فعل العديد من الضباط في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف في الفيديو: "بصفتي مسؤولا عن تطبيق القانون، كضابط إنفاذ قانون أو ضابط شرطة أو رجل إطفاء أو أي شخص، أعتقد أننا جميعا يجب أن نركع على ركبنا".

لكن مارك مايرز المتحدث باسم قسم الشرطة قال لـ"ديلي ميل" إن وليامز مجرد سجين وليس شرطيا، كما أنه لم يطلب أبدًا الركوع.

وكان ضباط شرطة متمركزون خارج سجن المقاطعة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية تضامنوا مع محتجين رفضوا تعامل الشرطة العنصري مع الراحل جورج فلويد.

المصدر: elbalad

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