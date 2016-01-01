أعلن ضابط في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، استقالته من وظيفته بعد رفض رئيسه السماح له بوضع ركبته على الأرض تضامنا مع المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع احتجاجا على مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على أيدي قوات الشرطة.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال كيفال ويليامز، البالغ من العمر 21 عامًا، إنه عمل ضابطًا للاحتجاز في إدارة شرطة أوكلاهوما وكان يخرج لمراقبة احتجاجات جورج فلويد حتى استقالته الاثنين الماضي.
وأكد ويليامز في مقطع فيديو نشره على تطبيق "تيك توك" أنه استقال لأن قائد الشرطة رفض السماح له بالبكاء والركوع في الشوارع لإظهار التضامن مع المتظاهرين، مثلما فعل العديد من الضباط في جميع أنحاء البلاد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على منعوني من الركوع.. استقالة ضابط أمريكي بعد رفض رئيسه التضامن مع المحتجين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق