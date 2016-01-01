كشفت فضائية الحدث السعودية، اليوم الخميس، عن توقيع تركيا وحكومة الوفاق اتفاقا لزيادة القوات التركية في الأراضي الليبية.
وقالت الحدث إن تركيا أصبحت لا تريد حلا سياسيا إذا اشترطت سحب قواتها من الأراضي الليبية.
وأشارت مصادر الحدث إلى أن تركيا رفضت مقترحات روسية - فرنسية بسحب قواتها العسكرية من ليبيا.
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التعليقات على خيانة جديدة.. اتفاق بين أردوغان والسراج على زيادة القوات التركية في ليبيا
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