خيانة جديدة.. اتفاق بين أردوغان والسراج على زيادة القوات التركية في ليبيا



أردوغان والسراج أردوغان والسراج

كشفت فضائية الحدث السعودية، اليوم الخميس، عن توقيع تركيا وحكومة الوفاق اتفاقا لزيادة القوات التركية في الأراضي الليبية.



وقالت الحدث إن تركيا أصبحت لا تريد حلا سياسيا إذا اشترطت سحب قواتها من الأراضي الليبية.



وأشارت مصادر الحدث إلى أن تركيا رفضت مقترحات روسية - فرنسية بسحب قواتها العسكرية من ليبيا.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن القيام بعمليات التنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية، وذلك عقب لقاء رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في تركيا.فيما كشف أردوغان عن اتفاقه مع السراج على تطوير تعاون بحري جديد في شرق المتوسط.