حفيد الملك فيصل وأخوه مؤسس أهلي جدة.. من هو الأمير الراحل سعود بن عبدالله آل سعود؟



الأمير الراحل سعود بن عبدالله آل سعود الأمير الراحل سعود بن عبدالله آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعوي، اليوم وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، حيث سيتم تشييع جثمانه غدًا الجمعة في الرياض.



والأمير سعود بن عبدالله لم يكن في دوائر الحكم بالمملكة، حيث انشغل في إدارة قطاعات الأعمال، وفيما يلي يرصد صدى البلد أهم المعلومات عن الأمير سعود بن عبدالله:



- حفيد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية الراحل.

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- أما والده فهو الأمير والشاعر الراحل عبدالله الفيصل- أخوه هو الأمير محمد بن عبدالله الفيصل أحد مؤسسي نادي أهلي جدة السعودي.- له 8 إخوة الأمراء خالد ومحمد وعبد الرحمن وطلال وسلطان وتركي وبندر وفيصل، والأميرة سلطانة.- حسب المعلومات المتاحة عنه، لم يشغل الأمير أي منصب في دوائر الحكم بالسعودية.- ترأس إدارة شركة " معارض" إحدى شركات القطاع الخاص بالعاصمة السعودية الرياض.- له العديد من المساهمات في المنظمات الخيرية ومجال حماية البيئة.- الرئيس السابق لشركة التسويق والاستثمار " سيجما" بالمملكة العربية السعودية.- تخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة.