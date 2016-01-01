شكوى جديدة ضد الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية.. تفاصيل



بنيامين أشيمبونج بنيامين أشيمبونج



كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال الغاني بنيامين أشيمبونج لاعب فريق الزمالك السابق، أن موكله لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية من أجل تقديم شكوى ضد النادي الأبيض.



وأضاف وكيل أعمال اللاعب في تصريحات صحفيه:"اللاعب لجأ للمحكمة الرياضية من خلال محام أجنبي للحصول على مستحقاته من الزمالك.



وتابع :اللاعب كان سجّل فيديو أكد أنه ليس لديه مستحقات من الزمالك، ولا أعلم لماذا قرر اللاعب شكوى الزمالك للحصول على مستحقاته حاليًا.

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اقرأ ايضاََ.. بسبب مرتضى منصور.. الأهلي يشكو قناة الزمالك لـ الأعلى للإعلامجدير بالذكر أن أشيمبونج انضم لصفوف الزمالك خلال صيف 2017، إلا أن المهاجم الغاني اتجه إلى صفوف بتروجيت في يناير عام 2018، بعدما لعب ست مباريات بقميص الفريق الأبيض أحرز من خلالها هدفين.وانتقل أشيمبونج إلى صفوف الشمال القطري منذ موسم (2018 - 2019)، قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر.