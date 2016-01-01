كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال الغاني بنيامين أشيمبونج لاعب فريق الزمالك السابق، أن موكله لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية من أجل تقديم شكوى ضد النادي الأبيض.
وأضاف وكيل أعمال اللاعب في تصريحات صحفيه:"اللاعب لجأ للمحكمة الرياضية من خلال محام أجنبي للحصول على مستحقاته من الزمالك.
وتابع :اللاعب كان سجّل فيديو أكد أنه ليس لديه مستحقات من الزمالك، ولا أعلم لماذا قرر اللاعب شكوى الزمالك للحصول على مستحقاته حاليًا.
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التعليقات على شكوى جديدة ضد الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية.. تفاصيل
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