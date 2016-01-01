طريقة عمل سلطة اللحوم بالطماطم المشوية



سلطة اللحوم بالطماطم المشوية سلطة اللحوم بالطماطم المشوية



السلطة من الاطباق التي لا غنى عنها على السفرة فهي مليئة بالبروتينات والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة واليكم طريقة عمل سلطة اللحوم مع الطماطم المشوية.



المقادير:

طماطم

جبن حلوم مقطّع إلى شرائح

زيت زيتون

خل

فلفل أسود

شرائح لحم

شرائح فراخ



الطريقه:

- ضعي الطماطم وملعقتي زيت زيتون في صينية فرن، وأدخليها إلى فرن محمى مسبقًا 20 دقيقة.

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- أخلطي ما تبقى من زيت الزيتون مع خلّ والفلفل الأسود المطحون.- واشوي شرائح الحلوم لمدة 4 دقائق من كل جهة.- خلطي الطماطم مع شرائح جبن الحلوم في وعاء، ثمّ رتبيها في صحن التقديم وزيّنيها بأوراق الحبق الطازجة.- أسكبي الصلصة فوق السلطة عند التقديم.