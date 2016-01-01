السلطة من الاطباق التي لا غنى عنها على السفرة فهي مليئة بالبروتينات والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة واليكم طريقة عمل سلطة اللحوم مع الطماطم المشوية.
المقادير:
طماطم
جبن حلوم مقطّع إلى شرائح
زيت زيتون
خل
فلفل أسود
شرائح لحم
شرائح فراخ
الطريقه:
- ضعي الطماطم وملعقتي زيت زيتون في صينية فرن، وأدخليها إلى فرن محمى مسبقًا 20 دقيقة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل سلطة اللحوم بالطماطم المشوية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق