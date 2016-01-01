فى 15 دقيقة تخلصى من الهالات السوداء للأبد



تخلصى من الهالات السوداء للأبد تخلصى من الهالات السوداء للأبد



هل تعانين من الهالات السوداء وتبدو عيونك متعبة.. يمكنك تجربة القناع التالى فهو يساعد على التخلص من الهالات السوداء وتفتيح محيط العين.



إليك وصفة سريعة للتخلص من هالات العين وتبدأ نتائجها تظهر من أول إستخدام إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع برايت سايد



ماذا تحتاجين

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½ ملعقة من قشور الخيار4 ملاعق كبيرة زباديملعقة من العسل5 قطرات زيت اللوزطريقة تطبيق القناع ..فى وعاء تمزج المكونات ويتم توزيعها على البشرة بالتساوي ويتم ترك القناع على بشرتك حوالى 15 دقيقة ثم غسل البشرة بالماء الفاتر .يمكن تكرار القناع التالى يوميا قبل النوم ب15 دقيقة ثم أستلقى وضعى شرائح الخيار على العين وتركها حوالى 15 دقيقة أخرى .أزيلى شرائح الخيار واغسلي وجهك برفق وجففى الجلد برفق باستخدام منشفة ناعمة ويعد هذا القناع فعالا للبشرة المصابة بحروق الشمس وتهدئة العيون المتعة.