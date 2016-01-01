أكلة جديدة للعشاء.. طريقة عمل بيتزا التوست بالتونة



بيتزا التوست بالتونة بيتزا التوست بالتونة

تحتار النساء في اختيار أكلات سريعة للعشاء خاصة في ظل فترة الحجر المنزلي، فيشعر الكثير برغبة في تناول الطعام بشكل متكرر، لكن يمكنك تحضير بيتزا التوست بالتونة، فهي سهلة التحضير وستنال إعجاب أطفالك .



إليك طريقة عمل بيتزا التوست بالتونة بخطوات سهلة وسريعة للعشاء ..



مدة التحضير : 20 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 4 أفراد

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مكونات بيتزا التوست بالتونةشرائح خبز التوست4 ملاعق صلصة البيتزاعلبة تونة مصفاةنصف ملعقة أوريغانوثمرة من الفلفل الأحمرثمرة من الفلفل الأخضركوب جبن موزاريلاطريقة تحضير بيتزا التوست بالتونة :وزعي صلصة البيتزا على شرائح التوست وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيتاخلطي التونة مع الأوريغانو ومكعبات الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر.وزعي المزيج على شرائح التوست فوق صلصة البيتزاوزعي الجبن الموزريلا وأدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تذوب الجبن .