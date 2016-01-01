أكلة جديدة للعشاء.. طريقة عمل بيتزا التوست بالتونة

بيتزا التوست بالتونة
تحتار النساء في اختيار أكلات سريعة للعشاء خاصة في ظل فترة الحجر المنزلي، فيشعر الكثير برغبة في تناول الطعام بشكل متكرر، لكن يمكنك تحضير بيتزا التوست بالتونة، فهي سهلة التحضير وستنال إعجاب أطفالك .
إليك طريقة عمل بيتزا التوست بالتونة بخطوات سهلة وسريعة للعشاء ..
مدة التحضير : 20 دقيقة
الكمية : تكفي لـ 4 أفراد
مكونات بيتزا التوست بالتونة
شرائح خبز التوست
4 ملاعق صلصة البيتزا
علبة تونة مصفاة
نصف ملعقة أوريغانو
ثمرة من الفلفل الأحمر
ثمرة من الفلفل الأخضر
كوب جبن موزاريلا
طريقة تحضير بيتزا التوست بالتونة :
وزعي صلصة البيتزا على شرائح التوست وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت
اخلطي التونة مع الأوريغانو ومكعبات الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر.
وزعي المزيج على شرائح التوست فوق صلصة البيتزا
وزعي الجبن الموزريلا وأدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تذوب الجبن .
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