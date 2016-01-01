أعلنت جامعة الأزهر، استضافة ما يزيد علي ثلاثة آلاف مواطن بمدن البنين والبنات بمدينة نصر حتى الآن من العائدين من الخارج.
وأضافت الجامعة في بيان، أنها وفرت لجميع من تم استضافتهم، الإقامة والرعاية الصحية اللازمة، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بالتكاتف مع كافة أجهزة الدولة في استقبال العائدين من خارج البلاد وتهيئة المناخ الملائم لهم لقضاء فترة الحجر الصحي.
وأبدى الدكتور محمود صديق، نائي رئيس الجامعة والمشرف على المستشفيات، سعادته بما أشاد به عدد من المواطنين ممن قضوا فترة الحجر الصحي بمدن الجامعة مؤكدا أن الجامعة لاتدخر جهدا - حسب إمكانياتها المتاحة - في خدمة المجتمع المصري.
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التعليقات على جامعة الأزهر: استضافة 3 آلاف عائد من الخارج ضمن العزل الطبي
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