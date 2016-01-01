ألسن عين شمس تدعو طلابها لملء استبيان حول الصحة النفسية وعلاج الإدمان

دعت كلية الالسن جامعة عين شمس، الطلاب إلى المشاركة في استبيان حول الصحة النفسية وعلاج الإدمان، للمساهمة في تقديم خدمة مجتمعية للمرضى.
وقالت الكلية إن الاستبيان يتم بناء علي توصيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتعاون مع جامعة عين شمس وبتوجيهات من رئيس الجامعة الدكتور محمود المتينى والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وتحت إشراف د. سلوى رشاد عميد الكلية.
وأكدت ضرورة ملء الإستبيان في موعد أقصاه 15 يونيو القادم، قائلة إن مساهمتك في ملء هذا الإستبيان شئ هام وفعال في هذه الدراسة وفي تقديم خدمة مجتمعية افضل لك وللمحيطين بك.
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