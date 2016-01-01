قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه يمكن للطلاب فرق النقل إذا رسب أحدهم في الابحاث يمكن ان يقوموا بتقديم بحث أخر ولكن بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من إعلان النتيجة.
وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدى البلد يمكن للطالب اذا رسب ايضا في المرة الثانية يسمح له ان ينتقل بالمادة الي المرحلة العليا من الدراسة منوها انه بدء تسليم الابحاث يوم 31 مايو حتي 18 يونيو .
وأكد عميد كلية تربية جامعة عين شمس أنه سيتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الابحاث وبعضها واذا تم التشابه بين الابحاث سوف يعرض الطالب نفسه الي الرسوب .
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التعليقات على عميد تربية عين شمس يوضح الحلول في حالة رسوب طالب بفرق النقل
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