عميد تربية عين شمس يوضح الحلول في حالة رسوب طالب بفرق النقل

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صورة الخبر: كلية تربية جامعة عين شمس
كلية تربية جامعة عين شمس

قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه يمكن للطلاب فرق النقل إذا رسب أحدهم في الابحاث يمكن ان يقوموا بتقديم بحث أخر ولكن بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من إعلان النتيجة.

وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدى البلد يمكن للطالب اذا رسب ايضا في المرة الثانية يسمح له ان ينتقل بالمادة الي المرحلة العليا من الدراسة منوها انه بدء تسليم الابحاث يوم 31 مايو حتي 18 يونيو .

وأكد عميد كلية تربية جامعة عين شمس أنه سيتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الابحاث وبعضها واذا تم التشابه بين الابحاث سوف يعرض الطالب نفسه الي الرسوب .

وأشار إلى انه يجب مراعاة نسبة الاقتباس وأيضا عدد المراجع المطلوبة في كل مادة علي حسب ما نوه عنه سابقا عن طريق الصفحة الرسمية للكلية ويجب علي الطالب مراعاة وضع وجهة نظره الشخصية في البحث .

والجدير بالذكر إنه تم تحديد مصير طلاب النقل بالكلية، حيث تم الاكتفاء بالمقال البحثي، وتم الانتهاء من رفع جميع المقالات البحثية المطروحة للطلاب وكذلك ارسال المقالات البحثية لجميع طلاب فرق النقل علي الايميل الرسمي، علي ان يجرى البحث بشكل فردي، اي لا يشترك فيه مجموعة من الطلاب، ويكون البحث خاصا بطالب واحد.

المصدر: elbalad

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