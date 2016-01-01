نائب وزير التعليم: المعلمون يعملون في ظروف مادية صعبة.. وأقدم لهم 10 نصائح



الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الأسلوب الذي يتبعه المعلم ومدى إلمامه بأساليب التدريس تعتبر من أبرز المقومات التي تجذب الطالب إلى التفوق والتميز في المدرسة.



وأوضح نائب وزير التعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تعامل المعلم مع طلابه بعدالة، وترسيخ التوقعات الإيجابية بين الطلاب، وتحفيز السلوك الجيد للطلاب، والتخطيط الجيد للدروس ووضع قواعد تأديب (وليس انتقاما) واضحة ومفهومة، والتركيز على العلاقات الإيجابية وممارسة التربية غير المقصودة ( تغير السلوك عن طريق تقديم نموذج سلوكي واضح دون كلام أو توجيه لفظي ) تجعل منه معلما ناجحًا.



وقدم نائب وزير التعليم، 10 نصائح للمعلمين ليؤثروا في طلابهم تأثيرا إيجابيا:

1 - حدد أهدافك جيدًا على أن تكون قابلة للقياس وللتحقق ومرتبطة بالمعايير الدولية للمادة الدراسية ونواتج التعلم للمادة في تخصصك وأن تكون شاملة للجوانب الثلاث المعرفية المهارية والوجدانية.

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2 - احرص على دراسة طلابك جيدًا من حيث المستوي – إنطباعاتهم – خصائصهم – أفكارهم أحلامهم - طموحاتهم - مشاكلهم ، فلكل مرحلة تعليمية خصائصها العقلية والنفسية، وشاركهم مشاكلهم وأحزانهم.3 - خطط لدرسك جيدًا فى ضوء خريطة المنهج الخاصة بمادتك من حيث نواتج التعلم وعناصر الدرس وسيناريو التنفيذ ومصادر التعلم وأسلوب التقييم وعلمهم كيف يتعلمون بأنفسهم تحت إرشادك، لأن تعليمهم الصيد أفضل من إعطائهم سمكة وركز علي بناء الشخصية وتطبيق ما تعلّموه في حياتهم.4 - نوع من طرق تعليمك وفق طبيعة الدرس ونواتج التعلم وركز علي إيجابية المتعلم ( حاول ان تجعل الطالب هو مركز عملية التعليم وليس مجرد متلقى ) بحيث تكون قائد اوركسترا للتعلم وليس ملقنًا.5 - انشر البهجة فى الفصل وابتعد عن العنف وكن لطيفًا مع من يعاني صعوبات في التعلم ، وثق بأن الطالب المشاغب عندما يرى معلمه لا ينهره وينصحه سيكف عن مشاغبته ( لأن مشاغبته أحيانًا ما تكون تغطية على واقع مرير وشعور بالإهمال )، واستخدم دائما التأديب الإيجابي.6 - طور من نفسك حتى تواكب التطورات فى مجال التعليم والتكنولوجيا واعلم أنه لا يوجد مستوى تعليم في أي بلد أعلى من مستوى معلميه وأعلم انه بقدر ثراء بيئة التعلم وتنوع المصادر بقدر حدوث تعلم أفضل وركز علي التعلم النشط وليس التدريس التلقيني.7 - اعلم أنه بقدر ابتهاج المتعلم بقدر حدوث التعلم لأن الطالب المتوتر لا يستطيع التركيز والطالب المنحني الحزين لا يمكن أن يكون مبدعًا، وبقدر إظهار ثقتك في المتعلم بقدر حدوث التعلم أيضًا.8 - قارن الطالب بنفسه ولا تقارنه بغيره من الطلاب بل ركز على مدى التقدم الذي طرأ على كل طالب وشجع التعاون بين الطلاب والتنافس بين المجموعات حتى تنمو مهارات العمل الجماعي لدى الطلاب، واغرس فيهم التقويم الذاتي، بعد أن تعلمهم وتمنحهم حرية اختيار قراراتهم ، وكذلك تحمل تبعات هذه القرارات.9 - أجعل الطلاب يبدعون، واكتشف المواهب والرغبات وفجر طاقاتهم وأعمل علي استثارة الأفكار الجديدة منهم ، وشجعهم على الابتكار والاستكشاف ، وابتكر طرق غير مكلفة لتكريمهم ، وعلمهم طريقة التفكير العلمي وعزز ثقتهم بالنفس وأخبرهم أنه من الممكن أن يصبح أحدًا منكم عالمًا في المستقبل إذا حلم بذلك وآمن بحلمه وسعى نحو تحقيقه10 - رسخ التوقعات الإيجابية بين الطلاب واجعلهم يعتادوا أن يحترموا ويقدروا آراء بعضهم البعض وأن يتقبلوا النقد الإيجابي ويحترموه ، وركز على العلاقات الإيجابية وايضًا اجعلهم أن يعتادوا على تهنئة بعضهم بالنجاح ومؤازرة بعضهم في حالة عدم التوفيق ، وأغرس فيهم الروح الرياضية وتقبل الهزيمة ودراسة أسبابها وإتخاذ إجراءات لعدم تكرارها ، واكتشف نقاط ضعف الطلاب لعلاجها وليس لاصدار احكام.وأخيرًا قال نائب وزير التعليم : انا كمعلم أقول لزملائي المعلمين أني أعلم أن المعلم المصري يعمل في ظل ظروف مادية واجتماعية صعبة ( نرجو الله أن يوفقنا في تغييرها ) ، لكن أيضًا لم يقر أي شاعر في دولة أخرى بحقيقة رسالة المعلم بقدر ما أقرها أمير الشعراء المصري أحمد شوقي ، الذي وصف المعلم في كلماته بأنه كاد أن يكون رسولا ، فالعلم حتمًا يقود نحو تغيير السلوك ، ورقي المجتمع ، وإحترام الجميع وحب الوطن ، وخدمة المجتمعات والشعوب ، والتسامح والتصالح مع النفس والغير ، وهي مبادئ دعى لها جميع الرسلوأضاف نائب وزير التعليم : انا كلي ثقة في إبداع المعلم المصري وسط الظروف الصعبة ، وأنه دائما يعتبر نفسه صاحب رسالة لا مهنة ، وأتمنى أن يحصل على ما يستحق من مكانة إجتماعية تليق به وحقوق مادية يستحقها ، مشيرًا إلى أن الفرصة سانحة الآن لكل مدرس أن يتحول من مدرس ناقل للمعلومات إلى معلم غارس للعلم والقيم والمبادئ في نفوس و عقول طلابه للمشاركة في تغيير الواقع نحو مستقبل أفضل مستحق لأبنائنا الطلاب ولمصرنا الغالية .وقال نائب وزير التعليم : في النهاية لا يسعني إلا تقديم دعوة للمجتمع بأسره الآن أن ينفذ طلب أمير الشعراء حين قالقم للمعلم وفِّهِ التبجيلاكاد المعلم أن يكون رسولا