تركيا ترسل أقمارا جديدة إلى الفضاء

نقلت وسائل إعلام عن مصادر حكومية تركية أخبارا تشير إلى عزم تركيا إطلاق أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء.
وأشار وزير النقل والبنى التحتية في تركيا، عادل قره اسماعيل أوغلو، "إلى أن بلاده عازمة على إرسال 3 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء حتى عام 2022".
وتبعا للوزير فإن تركيا ستطلق القمر Türksat 5A إلى الفضاء في الربع الأخير من العام الجاري، فيما ستطلق قمرا آخر Türksat 5B في الربع الثاني من العام القادم.
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