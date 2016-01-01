عودة السياحة الداخلية مرة أخرى بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، قرار أسعد الكثير من المواطنين الذين وجدوا فى السفر متنفساً لهم وفرصة للاستجمام وتغيير المزاج والبُعد عن الأخبار السيئة.
«واخدين كافة الاحتياطات والإجراءات ومفيش نزول للشواطئ ولا حمام السباحة بس مبسوطين»، حسب ندى مشال، التى ذهبت مع أسرتها إلى قرية فى العين السخنة لمدة أسبوع بعد أن ساءت حالتهم النفسية نتيجة الأحداث الجارية: «ناس كتير موجودة هنا ومع ذلك مفيش تجمعات ومفيش كراسى، معظم الناس قاعدة فى الشاليه بتستجمع طاقتها وبتستجم».
تؤكد «ندى» أنهم محافظون على التباعد الاجتماعى وملتزمون بكافة الإجراءات من أجل قضاء وقت ممتع فى مناخ نقى بعيداً عن البيوت المغلقة: «بدل ما إحنا محبوسين فى البيت رحنا قعدنا فى الشاليه، هنا حرية أكتر من البيت وكفاية إننا شايفين البحر»، مشيرة إلى أنها لم تخرج من البيت منذ مارس الماضى بسبب جائحة «كوفيد 19» ما تسبب فى شعورها بالقلق والتوتر: «قاعدين فى أمان بعيد عن التجمعات، وواخدين كل حاجتنا من البيت فمفيش مجال للاحتكاك بحد خالص».
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التعليقات على "مفيش بحر ولا بسين".. هروب جماعي للقرى السياحية: زهقنا من "قعدة البيت"
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