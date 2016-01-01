في الآونة الأخيرة، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات هدفها التنمر والسخرية.
ونال هذا الأمر من شخصيات مشهورة، على رأسها كابتن نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، الذي تعرض للتنمر بسبب لون بشرته.
كذلك كان لإيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، نصيب من هذه الموجة، بعد تعرضها للسخرية بسبب مظهرها، في التعليقات الخاصة بصور زفافها.
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التعليقات على 6 حاجات بيحس بيها من يسخر من الآخرين: طبيب نفسي يكشف شعور المتنمر
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