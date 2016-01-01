6 حاجات بيحس بيها من يسخر من الآخرين: طبيب نفسي يكشف شعور المتنمر

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6 حاجات بيحس بيها من يسخر من الآخرين: طبيب نفسي يكشف شعور المتنمر

في الآونة الأخيرة، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات هدفها التنمر والسخرية.

ونال هذا الأمر من شخصيات مشهورة، على رأسها كابتن نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، الذي تعرض للتنمر بسبب لون بشرته.

كذلك كان لإيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، نصيب من هذه الموجة، بعد تعرضها للسخرية بسبب مظهرها، في التعليقات الخاصة بصور زفافها.

ومع تزايد هذه الحالات يومًا تلو الآخر، دارت التساؤلات حول ما يشعر به المتنمر خلال إطلاقه للعبارات الساخرة بحق الآخرين.

وفي هذا الصدد، يستعرض «المصري لايت»، في التقرير التالي، 6 أشياء يشهر بها المُتنمر خلال سخريته، حسب ما كشف عنه الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، في تصريح خاص، وهم:

6. محروم عاطفيًا.

5. يشعر بالنقص.
4. يسعى لتعويض ما ينقصه.

3. يحاول تصدير الكراهية للآخرين.

2. يستغل الحرية والديمقراطية بشكل خاطئ.

1. لا يأبى بالمحاسبة.

المصدر: المصرى اليوم

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