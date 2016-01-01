

حياة ما قبل كورونا لن تعود..7 أشياء يمكن أن تغيب عن مراكز التسوق بعد الجائحة حياة ما قبل كورونا لن تعود..7 أشياء يمكن أن تغيب عن مراكز التسوق بعد الجائحة

فرضت جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قيود وتغييرات كبيرة على شكل الحياة فى جميع دول العالم، حيث زادت الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الحكومات والأفراد للوقاية من الإصابة بالفيروس التاجى والتى تشمل التباعد الاجتماعى وعدم استخدام أى أدوات مشتركة مع الآخرين لتجنب انتقال العدوى حال إصابة الشخص بالمرض القاتل دون ظهور أعراض عليه.







ومع الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تغير معها أسلوب حياة الناس فى التعامل مع الآخرين، وبينما كان فى الماضى مكانًا بمراكز التسوق للتنزه مع الأصدقاء، وتجريب الماكياج والملابس، والتواصل الاجتماعى وتناول الوجبات الخفيفة، إضافة للتسوق، فإن جميع هذه الأماكن تقريباً، لن تكون كما كانت بعد تفشى وباء كورونا بجميع أنحاء العالم، وفى تقرير لموقع "إم إس إن"، يرصد 7 أشياء يمكن ألا نراها فى مراكز التسوق مرة أخرى بعد جائحة كورونا، وهى كالتالى:

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1- المعاملات النقديةفى هذه الأيام، ينظر كثيرون إلى العملات الورقية على أنها خطر داهم يمكن أن ينقل إليهم فيروس كورونا، لذا بدأت كثير من المراكز التجارية البحث عن سبل أخرى للدفع، ويتوقع الخبراء أن تستخدم الكثير من المراكز التجارية طرق دفع مختلفة مثل منصات الدفع عبر تطبيقات الإنترنت على غرار Apple Pay، ويمكن أن تستمر هذه السبل لمدة عام أو أكثر حتى يتوفر اللقاح.2- غرف تغيير الملابسللحد من خطر انتقال فيروس كورونا، ستقوم المراكز التجارية بتغيير سياساتها لاستخدام غرفة الملابس، وحماية الملابس التى يتم إحضارها للتجربة، وتنوى بعض المراكز فتح بعض غرف تبديل الملابس بشكل جزئى، وتنظيفها بعد كل استخدام.3- عينات الماكياجلأسباب صحية ولمساعدة العملاء على الشعور بمزيد من الأمان، ستستخدم المتاجر الرسومات الورقية لعرض منتجات الماكياج للعملاء، بدلاً من عينات المكياج المجانية التى يمكن تجربتها من قبل المتسوقين.4- عينات العطورتماماً مثل عينات الماكياج، سيتم التخلى عن عينات العطور لتجربتها من قبل الزبائن، واستبدالها برسومات ولوائح تحتوى على اسم العطر ومزاياه.5- الدخول بدون كمامةعندما يُعاد فتح المراكز التجارية، من المتوقع أن يتم منع المتسوقين الذين لا يرتدون كمامات من الدخول، وستعمد الكثير من المراكز التجارية لتوزيع الكمامات وقفازات اليدين وتشجيع المتسوقين على تعقيم أيديهم قبل الدخول، وذلك وفقًا لما نقله موقع "24" الإماراتى.6- المشى فى أى مكان تريدهسترى أيضاً الكثير من التدابير التى تم وضعها لضمان الابتعاد الاجتماعى من خلال تخفيض عدد الداخلين إلى المركز التجارى فى وقت واحد، وتخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج، ووضع لافتات توجيهية لتدفق حركة المرور فى اتجاهات معينة، وعوائق مع علامات متباعدة للتقليل من الازدحام.7- الأريحية فى قاعة الطعاممن المرجح أن يؤثر التحكم فى الحشود على مطاعم المراكز التجارية أيضاً، حيث سيقتصر وقت الجلوس فى المطعم على 30 دقيقة فقط وإتاحة وقت مستقطع حتى يتمكن الموظفون من تطهير الطاولات بشكل جيد.