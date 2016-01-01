نفقت أنثى فيل حامل بعدما تناولت فاكهة مليئة بمفرقعات في جنوب الهند، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء، ما أدى إلى غضب واسع.
وغامرت أنثى الفيل في 27 مايو ودخلت قرية قريبة من متنزه "سايلنت فاليه" الوطني في ولاية كيرالا باحثة عن طعام، لكنها تناولت على الأرجح فاكهة أناناس تحوي مفرقعات أدت إلى نفوقها.
وقال سوريندرا كومار أحد المسؤولين عن حماية الحياة البرية في ولاية كيرالا "انفجرت فاكهة الأناناس المليئة بالمفرقعات في فمها ما تسبب بتعرضها لإصابات خطرة".
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التعليقات على حاولت الحصول على طعام.. فنفقت بـ"أناناس مفخخ"
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