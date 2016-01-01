حاولت الحصول على طعام.. فنفقت بـ"أناناس مفخخ"

آخر الأخباراخبار منوعة › حاولت الحصول على طعام.. فنفقت بـ"أناناس مفخخ"

صورة الخبر: حاولت الحصول على طعام.. فنفقت بـ"أناناس مفخخ"
حاولت الحصول على طعام.. فنفقت بـ"أناناس مفخخ"

نفقت أنثى فيل حامل بعدما تناولت فاكهة مليئة بمفرقعات في جنوب الهند، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء، ما أدى إلى غضب واسع.

وغامرت أنثى الفيل في 27 مايو ودخلت قرية قريبة من متنزه "سايلنت فاليه" الوطني في ولاية كيرالا باحثة عن طعام، لكنها تناولت على الأرجح فاكهة أناناس تحوي مفرقعات أدت إلى نفوقها.

وقال سوريندرا كومار أحد المسؤولين عن حماية الحياة البرية في ولاية كيرالا "انفجرت فاكهة الأناناس المليئة بالمفرقعات في فمها ما تسبب بتعرضها لإصابات خطرة".

وأضاف "نحن نحقق في هذه الحادثة ونحاول تحديد من يقف وراءها والظروف التي أدت إلى نفوق الحيوان".

ويضع بعض القرويين الذين يسكنون في المنطقة مفرقعات في الفاكهة لحماية محاصيلهم من الحيوانات البرية، أو يلجأون إلى نصب أسوار مكهربة بهدف تحويل مسار الأفيال من حقولهم الواقعة قرب الغابات.

وأثار خبر نفوق الفيلة الأسبوع الماضي غضبا في الشارع الهندي بعدما نشره مسؤول في إدارة الغابات على "فيسبوك".

وجابت هذه الفيلة التي أصيبت بجروح خطرة القرية لساعات قبل أن تدخل خرطومها وفمها في نهر في محاولة لإبعاد الذباب والحشرات التي حطت على جروحها. وتوفيت بعد ساعات عدة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حاولت الحصول على طعام.. فنفقت بـ"أناناس مفخخ"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46750

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager