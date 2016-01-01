تسببت إجراءات الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فى تخفيض مبيعات الكثير من المحلات التجارية، لذلك اتجهت بعض المتاجر لبعض الحيل لتشجيع الزبائن على الشراء، حيث أشار تقرير منشور بصحيفة "مترو" البريطانية إلى إنه بإمكان الزبائن الأن الحصول على صندوق من الملابس الصيفية عالية الجودة بنصف السعر، وذلك بغرض أن الزبائن بعض الملابس التي ألغى تجار التجزئة التعاقد عليها من المصانع بعد انتشار فيروس كورونا، والتى تبلغ قيمتها 2 مليار دولار بعد تصنيعها، والتى إذا لم تعرض فى المتاجر، ستلقى في مكب النفايات، مما يتسبب فى تكبد المصانع الكثير من الخسائر، و عمال المصانع في بنجلاديش لا يحصلون على أجورهم وبالتالى يواجهون هما وأسرهم المجاهة والإفلاس.
وأشار التقرير المنشور بموقع صحيفة "مترو"، إلى إن أكثر من مليون عامل فقدوا وظائفهم بسبب عمليات الإلغاء غير المسبوقة بعد انتشار فيروس كورونا، ولذا شراء صندوق واحد من الملابس يمكن أن يدعم كل عامل وعائلته لمدة أسبوع واحد.
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التعليقات على بيع الملابس بالصناديق بنصف الثمن فى محاولة لتقليل الخسائر بسبب كورونا
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