

بيع الملابس بالصناديق بنصف الثمن فى محاولة لتقليل الخسائر بسبب كورونا بيع الملابس بالصناديق بنصف الثمن فى محاولة لتقليل الخسائر بسبب كورونا

تسببت إجراءات الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فى تخفيض مبيعات الكثير من المحلات التجارية، لذلك اتجهت بعض المتاجر لبعض الحيل لتشجيع الزبائن على الشراء، حيث أشار تقرير منشور بصحيفة "مترو" البريطانية إلى إنه بإمكان الزبائن الأن الحصول على صندوق من الملابس الصيفية عالية الجودة بنصف السعر، وذلك بغرض أن الزبائن بعض الملابس التي ألغى تجار التجزئة التعاقد عليها من المصانع بعد انتشار فيروس كورونا، والتى تبلغ قيمتها 2 مليار دولار بعد تصنيعها، والتى إذا لم تعرض فى المتاجر، ستلقى في مكب النفايات، مما يتسبب فى تكبد المصانع الكثير من الخسائر، و عمال المصانع في بنجلاديش لا يحصلون على أجورهم وبالتالى يواجهون هما وأسرهم المجاهة والإفلاس.







وأشار التقرير المنشور بموقع صحيفة "مترو"، إلى إن أكثر من مليون عامل فقدوا وظائفهم بسبب عمليات الإلغاء غير المسبوقة بعد انتشار فيروس كورونا، ولذا شراء صندوق واحد من الملابس يمكن أن يدعم كل عامل وعائلته لمدة أسبوع واحد.

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ويهدف فريق" Lost Stock"، القائم على فكرة بيع صناديق الملابس إلى مساعدة 100.000 أسرة على الأقل، وتمكنوا من بيع حتى الآن ما يكفي من الصناديق لمساعدة أكثر من 74000 عامل.و يمكن للزبون الاختيار من بين الملابس النسائية أو الملابس الرجالية، كما تتراوح المقاسات من XS-XXL للرجال و المقاس 4-6 إلى المقاس 20 للنساء.ويحتوي كل صندوق على ملابس لا تحمل أى أسم من العلامات التجارية، بسبب إلغاء الطلبات بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وعند طلب الزبون شراء صندوق، سيتم تسليم الصندوق في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع ، خلال الشحن لمنزل العميل، ويمكن طلب الصندوق سواء من خلال الإتصال بالخط الساخن الخاص بفريق " Lost Stock "، أو بموقعهم الإلكترونى .