

پيجو تقدم مجموعة الدراجات الكهربائية عبر الانترنت پيجو تقدم مجموعة الدراجات الكهربائية عبر الانترنت

طرحت پيچو دراجاتها الكهربائية لتكون متوفرة للبيع عبر الإنترنت عبر موقعها الفرنسى ومن صالات عرض پيچو للدراجات الموجودة فى فرنسا. وتقول الشركة إنها قامت بطرح تشكيلة الدراجات الكهربائية فى استجابة من پيچو لحماس راكبى الدراجات للدراجات الهوائية المزودة بمحرك كهربائى، وهى بديل حقيقى لوسائل النقل العام فى ربيع عام ٢٠٢٠ والتى ازدادت شعبيتها بعد أن عانت فرنسا وباريس تحديداً من أزمة النقل العام أثناء فترات الإضراب الكبيرة التى تعرضت لها العاصمة فى بداية العام، وما جاء بعدها من أزمات فى النقل متعلقة بالإغلاق المرتبط بوباء فيروس كورونا.



لذا منذ مايو ٢٠٢٠، فقد أصبحت الدراجات الكهربائية البديل لوسائل النقل العام، فهى تساهم فى السلامة الصحية من خلال السماح باحترام المسافات الاجتماعية، وتجنب الازدحام فى المدن، وتحسين جودة الهواء والسماح للأشخاص بالنشاط البدنى. كما ستستفيد الشركة من زيادة الطلب على هذا النوع من الدراجات بسبب الحوافز الضريبية الممنوحة فى فرنسا التى تصل حتى ٥٠٠ يورو والتى تقدمها الحكومة كدعم للأفراد الذين يعتمدون على الدراجات الهوائية فى الانتقال بدلاً من وسائل النقل العام والسيارات الخاصة. وتوفر الدراجات الكهربائية بديلاً للدراجات الهوائية منخفضة التكلفة فشحن البطاريات لا يتعدى ١٠ سنتات لكل مرة، بينما يمنح المحرك الكهربائى الإضافى للدراج ميزة الراحة، لأنه يوفر العناء الخاص بالتبديل ويرفع سرعة الدراجة كما أنه يساعد فى اجتياز الطرق ذات المرتفعات والتى تشكل جهداً كبيراً على الدراجين بقيادة دراجة هوائية تقليدية. وتضم التشكيلة ثلاثة دراجات هى پيچو eLC01 وeC02 وeT01. وتوفر بطارية eLC01 ٤٠٠ واط من القوة وبمدى يصل إلى ٧٠ كيلومترًا. أما پيچو eC02 فقوة بطاريتها هى ٣٠٠ واط، وتوفر مدى يصل إلى ٨٠ كيلومتراً. أماeT01 فهى متوفرة فى ثلاثة أنماط هى كل من eT01 D8 وeT01 Sport وهى دراجات كهربائية متعددة الاستخدامات، متوفرة بإطار رياضى أو إطار هجين، بطاريتها بقوة ٤٠٠ واط تضمن مدى يصل إلى ١٠٠ كيلومتر. النمط الثالث هو eT01 FS PowerTube والتى تم تعديلها بممتصات الصدمات خلفية وأمامية، وتوفر بطاريتها التى تبلغ سعتها ٥٠٠ واط مدى يصل إلى ١٣٠ كيلومتراً. وبالنسبة لمكونات پيچو e-Bikes فإن شركة BOSCH توفر معظم محركاتها وبطارياتها.