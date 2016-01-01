

بورش باناميرا 2021 تظهر واضحة أثناء اختبارها بورش باناميرا 2021 تظهر واضحة أثناء اختبارها

تمكنت العدسات من التقاط صوراً واضحة لسيارة بورش باناميرا 2021 فيس ليفت أثناء اختبارها بسبب التمويهات الخفيفة التي كانت على السيارة.



وأظهرت صور بورش باناميرا 2021 ممتص صدمات أمامي مطور وكذلك تغييرات بسيطة في المصابيح مع تغيير المصابيح الخلفية بأخرى جديدة.



بورش باناميرا 2021 تظهر واضحة أثناء اختبارها

وأشاد الخبراء بالجنوط الذهبية التي تظهر في إطارات السيارة الجديدة، بالإضافة لعدة تحديثات في المقصورة الداخلية.

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ومن المنتظر أن تحصل بورش باناميرا 2021 فيس ليفت على عجلة قيادة جديدة وكذلك نظام معلومات ترفيهية أحدث مع أنظمة لمساعدة السائق لرفع معايير السلامة.بورش باناميرا 2021 تظهر واضحة أثناء اختبارهاوستقدم بورش موديل باناميرا 2021 بعدة محركات أكثر كفاءة وقوة فبعدما كانت تتوفر باناميرا بمحرك V6 تيربو سعة 3.0 لتر وبقوة 325 حصان مع عزم دوران أقصى 447 نيوتن.متر، وتحصل باناميرا S على محرك V6 تيربو مزدوج بسعة 2.9 لتر وبقوة 434 حصان وعزم دوران أقصى 548 نيوتن.متر.ستصبح السيارة الجديدة على النحو التالي، باناميرا تيربو ستملك محرك V8 مزدوج بسعة 4.0 لتر وبقوة 542 حصان وعزم دوران أقصى 769 نيوتن.متر، أما باناميرا S ستملك محرك V8 تيربو مزدوج بسعة 4.0 لتر ومحرك كهربائي بقوة 671 حصان وعزم 850 نيوتن.متر.