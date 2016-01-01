

لادا تقدم لارجوس في مصر بسعر يبدأ من ٢٠٠ ألف جنيه لادا تقدم لارجوس في مصر بسعر يبدأ من ٢٠٠ ألف جنيه

قدمت شركة الأمل للسيارات وكلاء علامة لادا الروسية فى مصر سيارتها الفان والتجارية لارجوس رسمياً بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 200 الف جنيه. لارجوس الجديدة تأتى بطول 4470 مم، عرض 1750 مم، ارتفاع 1670 مم، عجلات رياضية قياس 15 بوصة، تتسع مساحة تخزينها الخلفية بالنسخة التجارية –النقل المقفول- لـ2540 لتراً، بينما تصل مساحة التخزين بنسخ الركاب لـ 2350 لتراً بعد طى المقاعد الخلفية.



جميع فئات لارجوس الروسية بالكامل مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سى سى السيارة تقدم بثلاث فئات الفئة الأولى الفان التى تستخدم بالأغراض التجارية والنقل تقدم بسعر رسمى 200 ألف جنيه، فئة لارجوس الثانية المخصصة للركاب والتى تتسع لـ5 مقاعد تقدم بسعر رسمى 225 ألف جنيه، فئة السبع مقاعد قدمتها الأمل بسعر رسمى 235 ألف جنيه.