3 جنيهات في الجرام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم 4 يونيو 2020

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صورة الخبر: 3 جنيهات في الجرام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم 4 يونيو 2020
3 جنيهات في الجرام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم 4 يونيو 2020

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب عالمياً سجلت هبوطاً ملحوظاً، اليوم الخميس، نتيجة انخفاض الطلب عليه، بسبب توتر الأوضاع السياسية في الولايات الأمريكية المتحدة، وزيادة الاحتجاجات، حيث سجل سعر الاونصة انخفاضاً بحوالي ٣٠ دولار، لتسجل ١٦٩٩ دولار، في تعاملات اليوم.

وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن أسعار الذهب في مصر سجلت انخفاضاً طفيفاً، بحوالي ٣ جنيهات للجرام فقط، ليسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٨٧٣ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٦٤ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٥٤ جنيهاً، وسجل «عيار ١٤»، ٥٠٨ جنيهاً، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦١٢٠ جنيهاً.

وأشار عضو شعبة الذهب، إلى أن الأسعار في مصر مرتفعة نسبياً، مقارنة بالانخفاض العالمي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، مقابل الجنيه، والذي تخطي ١٦ جنيهاً، وهو ما تسبب في توقف حركة البيع والشراء في السوق المصري.

وأكد عضو شعبة الذهب، على أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالمياً، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.

وشهدت أسعار الذهب هبوطاً طفيفاً، أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٨٧٦ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٦٧ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٥٧ جنيهاً، وسجل «عيار ١٤»، ٥١١ جنيهاً، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦١٣٥ جنيهاً.

المصدر: المصرى اليوم

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