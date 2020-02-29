ننشر أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 4 يونيو

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ننشر أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 4 يونيو

شهدت أسعار الخضروات، في سوق العبور، حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الخميس 4 يونيو 2020

وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه، والبصل من2.5 إلى 3.5 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 4 جنيهات، والفاصوليا بـ4.5 جنيه، والفلفل الرومي بـ7 جنيهات، والثوم بـ17 جنيها.

وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 2 و3 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والملوخية 3 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 4 إلى 12 جنيها.

المصدر: اخبار اليوم

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