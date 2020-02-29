الدولار يواصل الارتفاع.. تعرف على أسعار اليوم 4 يونيو 2020

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الدولار يواصل الارتفاع.. تعرف على أسعار اليوم 4 يونيو 2020

شهدت أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه، الخميس، ارتفاعاً، في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع، مقابل 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، 10 قروش، حيث سجل 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدولار في كل من البنك التجاري الدولي CIB والبنك العربي الأفريقي والمصرف المتحد، والبنك الكويتي الدولي، وHSBC، وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان، ارتفاع بحوالي 10 قرش، ليسجل 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف العملة الأجنبية، في بنك أسكندرية 16.02 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الإسلامي بحوالي ٢٠ قرش ليسجل 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

المصدر: المصرى اليوم

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