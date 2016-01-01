الصحة تكشف شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا

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شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا

كشفت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لبروتوكولات علاج فيروس كورونا عن أهم شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا.

وقالت العسال في مؤتمر عبر الإنترنت مساء أمس، أنه يجب أن يكون مر على الشفاء فترة من أسبوعين إلى ٣ أسابيع، وأن تكون نتيجة التحليل سلبية من وجود الفيروس، كما يجب أن يكون المتبرع خالٍ من الأمراض التي تمنع التبرع سواء أمراض فيروسات سي وبي والايدز، كما يتم استبعاد السيدات الحوامل من التبرع.

وأوضحت أنه تؤخذ العينة من دم المتبرع وتفصل البلازما ويحصل المريض بفيروس كورونا علي وحدتين من البلازما بينهم ١٢ ساعة، مؤكدة أنها حققت نتائج علاج جيدة.

المصدر: مصراوي

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