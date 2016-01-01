

فلوري وبولكا دوت.. 5 فساتين زفاف مناسبة للأفراح الـ أونلاين.. صور فلوري وبولكا دوت.. 5 فساتين زفاف مناسبة للأفراح الـ أونلاين.. صور

تقضي الفتيات وقتًا طويلًا في البحث عن فستان الزفاف المناسب الذي حلمن بارتدائه في ليلة العمر، فتبدأ رحلة البحث عن فستان بمواصفات خاصة تتناسب مع الكثير من العوامل، منها شخصية العروس، وديكور القاعة التي سيتم إقامة حفل الزفاف بها، والإكسسوارات، إلا أن الأمر اختلف كثيرًا خلال الفترة الأخيرة بسبب اكتفاء البعض بعقد القران في المنزل أو إقامة حفل زفاف أونلاين في ظل العزل المنزل وانتشار فيروس كورونا.



فساتين زفاف

رغم أنه يفضل الاتجاه لاختيار فساتين مختلفة قليلًا عن تلك المعتادة في حفلات الزفاف الكبيرة بسبب اختلاف المكان والظروف المحيطة، إلا أنه مازال بإمكان العروس اختيار فستان أحلامها من مجموعة من الفساتين المميزة التي نقدمها نقلًا عن موقع "brides".



فستان بولكا دوت

قد يكون فستان الزفاف هذا غريب قليلًا ولمنه يعكس مزيجًا رومانسيًا وكلاسيكيًا قديمًأ يأخذها لعهود قديمة، فهو يعتمد في تصميمه على قماس التل المطرز بطريقة "البولكا دوت".

فستان شيفونيناسب هذا الفستان العروس الرقيقة التي لا تفضل الإ"لالات المبالغ فيها، أو الـ "بلس سايز" بدرجة كبيرة، فهو مصمم بشكل بسيط من الشيفون الأنيق ويمكنهن اختيار تاج من الزهور معه لإطلالة متكاملة.سترة زفاف من دانييل فرانكلتفضل بعض الفتيات الظهور بإطلالة مختلفة تمامًا عن المعتاد خلال حفل زفافهن، لذا تاسبهن كثيرًا تلك السترة المقدمة من دانييل فرانكل، ويصل طولها إلى منطقة الركبة وتشبه تلك التي يتم ارتدائها في الإطلالات الرسمية، ويفضل اختيار إكسسوارات بسيطة معها.فستان الزفاف الدانتيليجمع فستان الزفاف قصير الأكمام هذا بين الدانتيل الذي يضفي عن من ترتديه أنوثة طاغية والطيات الأنيقة، وهو من الفساتين المثالية للعروس العصرية التي تمتلك ميزانية محدودة، وسيكون مثاليًا في حفل زفاف صغير يتضمن الأهل فقط بسبب الظروف الراهنة.فستان الزفاف الدانتيلفستان الزفاف الدانتيلفستان فلوريليست هناك طريقة افضل للظهور بشكل مميز في حفل زفافك من ارتداء فستانًا مختلفًا، لذا يعد الفستان الفلوري أحد الخيارات التي يمكنها أن تبرز إطلالتك في ليلة العمر، خاصة خلال فصل الصيف.







