تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه



حسام عاشور لاعب النادي الأهلي حسام عاشور لاعب النادي الأهلي

علق حسام عاشور لاعب النادي الأهلي على سحب مسئولي القلعة الحمراء كافة الامتيازات التي سبق وأن طرحوها عليه ليعتزل، ثم وجهوا الشكر له .



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وكتب حسام عاشور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : " شكرا للنادي الأهلي..تراجعت عن قرار اعتزالي

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وسأظل احب النادي الأهلي وجماهيره أصحاب الفضل دائما.وكان مجلس إدارة النادي الأهلي اعتمد ما أوصت به لجنة التخطيط بالنادي، بإلغاء كافة الامتيازات المُقدمة لـ حسام عاشور حال اعتزاله داخل جدران النادي، والتي كان أبرزها إقامة مباراة اعتزال له.