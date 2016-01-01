علق حسام عاشور لاعب النادي الأهلي على سحب مسئولي القلعة الحمراء كافة الامتيازات التي سبق وأن طرحوها عليه ليعتزل، ثم وجهوا الشكر له .
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وكتب حسام عاشور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : " شكرا للنادي الأهلي..تراجعت عن قرار اعتزالي
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التعليقات على تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه
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