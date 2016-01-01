ماذا يحدث للعظام عند نقص فيتامين د ؟

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فيتامين د

يتسبب نقص فيتامين د فى إصابة نسبة ملحوظة من الأطفال بلين العظام كما يتسبب نقص فيتامين د فى إصابة كبار السن بهشاشة العظام خاصة فوق سن الأربعين للسيدات وكثرة التعرض للكسور.

ووفقا لموقع mayoclinic يختلف تلين العظام عن الحالة الأكثر شيوعًا، وهي انخفاض مستوى فيتامين د كما يختلف تلين العظام عن هشاشة العظام، التي تسبب ترقق العظام.

ينطوي علاج تلين العظام على تقديم كالسيوم وفيتامين د بكمية كافية؛ فكلاهما مطلوب لتقوية العظام وصلابتها (تمعدن العظام)، وعلاج الاضطرابات الكامنة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالحالة.

قد لا تلاحظ ظهور أي أعراضٍ في المراحل المبكرة من هشاشة العظام، إلا أن علاماتها تكون واضحةً في صور الأشعة السينية أو نتائج الاختبارات التشخيصية الأخرى ومع تقدم حالة هشاشة العظام، ستبدأ بالشعور بآلام العظام ووهن العضلات.

غالبًا ما يؤثر الألم الواهن المصاحب لهشاشة العظام على أسفل الظهر، وعظام الحوض، ومحيطها، والأرجل، والضلوع وقد يزداد الألم سوءًا ليلًا، أو عند زيادة الضغط على العظام، ونادرًا ما يختفي تمامًا بالراحة.

المصدر: موقع mayoclinic

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