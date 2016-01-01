ماذا يحدث للعظام عند نقص فيتامين د ؟

يتسبب نقص فيتامين د فى إصابة نسبة ملحوظة من الأطفال بلين العظام كما يتسبب نقص فيتامين د فى إصابة كبار السن بهشاشة العظام خاصة فوق سن الأربعين للسيدات وكثرة التعرض للكسور.
ووفقا لموقع mayoclinic يختلف تلين العظام عن الحالة الأكثر شيوعًا، وهي انخفاض مستوى فيتامين د كما يختلف تلين العظام عن هشاشة العظام، التي تسبب ترقق العظام.
ينطوي علاج تلين العظام على تقديم كالسيوم وفيتامين د بكمية كافية؛ فكلاهما مطلوب لتقوية العظام وصلابتها (تمعدن العظام)، وعلاج الاضطرابات الكامنة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالحالة.
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