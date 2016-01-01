أعراض تكيس المبايض

يحدث تكيس المبايض، عادة بسبب وجود حالة مرضية تعاني منها عدد كبير من النساء والفتيات، وذلك لأن تكيس المبايض قد يحدث فى أى وقت بدءا من سن البلوغ حتى سن انقطاع الحيض.
ففى إطار هذا السياق كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن اهم أعراض تكيس المبيض لكى تلاحظها الفتاة او السيدة سريعا والتوجة للطبيب :
- عرض زيادة في الوزن وظهور السمنة في منطقة البطن والقدمين يمكن أن يدل على وجود تكيس المبايض احرصي على التوجه للطبيب.
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