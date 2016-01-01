أعراض تكيس المبايض

آخر الأخبارالصحة والجمال › أعراض تكيس المبايض

صورة الخبر: أعراض تكيس المبايض
أعراض تكيس المبايض

يحدث تكيس المبايض، عادة بسبب وجود حالة مرضية تعاني منها عدد كبير من النساء والفتيات، وذلك لأن تكيس المبايض قد يحدث فى أى وقت بدءا من سن البلوغ حتى سن انقطاع الحيض.

ففى إطار هذا السياق كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن اهم أعراض تكيس المبيض لكى تلاحظها الفتاة او السيدة سريعا والتوجة للطبيب :

- عرض زيادة في الوزن وظهور السمنة في منطقة البطن والقدمين يمكن أن يدل على وجود تكيس المبايض احرصي على التوجه للطبيب.

- ظهور زيادة في هرمون الحليب بالجسم

- ظهور حب الشباب.

- ظهور بعض الشعر في مناطق الدقن والبطن والصدر.

- حدوث اضطرابات في الدورة الشهرية تصبح غير منتظمة، سواء باقتراب المواعيد او الابتعاد ومجيئها كل شهرين أو أكثر.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أعراض تكيس المبايض

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50541

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager