يقوى المناعة ويحارب الهشاشة .. احرصي على تناول الكاجو



الكاجو الكاجو



فوائد صحية غير متوقعه لتناول حفنة من الكاجو يوميا فهو يحافظ على صحة العظام وتقوية المناعة وارتفاع ضغط الدم ومحاربة الصداع المتكرر، إليك أبرز فوائد الكاجو يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.



1. محاربة الشيخوخة



مصدرًا رائعًا للنحاس ومضادات الأكسدة وعلامات الشيخوخة فهو مصدر كبير للزنك التي تحافظ على سلامة الجهاز المناعي.

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2.صحة العظاميساعد تناول حفنة من الكاجو فى المحافظة على صحة العظام ومحاربة هشاشة العظام.3. صحة العينغني يمضادات الأكسدة باللوتين وزياكسانثين التى تحافظ على صحة عينيك وتجنبك العدوى .4. الصداع النصفييساعد تناول الكاجو بانتظام وغناه بالمغنيسيوم ومحاربة الصداع النصفى وألم الرأس لغناه أيضا بفيتامينات E وK وB6 والنحاس والفوسفور والزنك والمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم.5. إنقاص الوزنالكاجو غنى بالمغنيسيوم والكربوهيدرات في جسمك إذا تم تناوله على أساس معتدل ومنتظم