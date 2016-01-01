فوائد صحية غير متوقعه لتناول حفنة من الكاجو يوميا فهو يحافظ على صحة العظام وتقوية المناعة وارتفاع ضغط الدم ومحاربة الصداع المتكرر، إليك أبرز فوائد الكاجو يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
1. محاربة الشيخوخة
مصدرًا رائعًا للنحاس ومضادات الأكسدة وعلامات الشيخوخة فهو مصدر كبير للزنك التي تحافظ على سلامة الجهاز المناعي.
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التعليقات على يقوى المناعة ويحارب الهشاشة .. احرصي على تناول الكاجو
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