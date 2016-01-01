الأسهل والأسرع.. طريقة سحرية لتنظيف وتعطير الميكرويف



طريقة سحرية لتنظيف وتعطير الميكرويف طريقة سحرية لتنظيف وتعطير الميكرويف

تتخوف كثيرا ربة المنزل على الميكرويف فهو أصبح من أساسيات المطبخ التى لا غنى عنها، مما يجعلها تحرص كثيرا أثناء تنظيفه، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تنظيفه بأسهل الطرق الآمنة وتعطيره.



كشف موقع boldsky ،عن أفضل طريقة لتنظيف الميكرويف، وهي تتمثل فيما يلي.



مقادير وصفة تنظيف الميكرويف

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كوب ماءليمونة كبيرة أو برتقالة مقطعة نصفينعصير 2 ليمونةفنجان خلاقرأ أيضا :الدايت فى أمان طريقة عمل الشيبسي فى الميكروويفالطريقة :- ضعي كوب الماء وعصير الليمون والخل في الطبق، ثم ضعي الليمونة أو البرتقالة مقطعة لنصفين.- شغلي الميكروويف على درجة حرارة عالية لمدة دقيقة إلى دقيقتين.- فتحي الميكروويف ستجدين أن الجوانب الداخلية والسطح امتلأ بالأبخرة وأخرجي طبق الليمون والماء.- افصلي الكهرباء ثم انتظري ثوانٍ معدودة حتى تهدأ حرارته امسحي بالإسفنجة الجوانب، وستجدين الدهون وبقايا الطعام تختفي بسهولة جدًا.- نظفي الميكروويف والباب من الخارج، واتركيه مفتوحًا حتى يجف تمامًا بفعل الهواء واستمتعي بجهاز نظيف رائحته منعشة لفترة طويلة