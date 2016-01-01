

أسهل طريقة لدخول الجنة لا يعرفها الكثيرون.. 25 عملا في الدنيا يحجز لك أعلى قصورها أسهل طريقة لدخول الجنة لا يعرفها الكثيرون.. 25 عملا في الدنيا يحجز لك أعلى قصورها

أسهل طريقة لدخول الجنة ، لا شك أن الفوز بالجنة ونعيمها يعد أعظم المكاسب التي يمكن لإنسان جنيها طوال حياته، فماذا لو كان هذا المكسب له أسهل طريقة لدخول الجنة فحينئذ قد اقترن الكسب الهائل بالسهولة، بما يجعل الأمر محل اهتمام كبير من قبل الكثيرين، ويصحح للبعض ذلك الخطأ الشائع بأن الطريق إلى الجنة صعبًا والرحلة مضنية، فيستهينون بالحسنات الصغيرة رغم أنها قد ترسم لهم أسهل طريقة لدخول الجنة بل والوصول إلى أعلى الدراجات في الجنة، وقد حفلت نصوص القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة بهذه الأسباب الدالة على أسهل طريقة لدخول الجنة ، ممّا يُسهّل على العبد الطريق لدخول الجنّة إذا التزمها كلّها أو شيئًا منها.



أسهل طريقة لدخول الجنة

أسهل طريقة لدخول الجنة ، قال مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك طريقًا موصلًا إلى الجنة وهو سهل يسير، مشيرًا إلى أن الجنة موجبها الإيمان، والإيمان من ضوابطه التحاب في الله سبحانه وتعالى.



أسهل طريقة لدخول الجنة وأوضح « البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المحبة في الله لا تكون إلا بإفشاء السلام ، وهذا أمر معلوم لا ينكره أحد، فترى البعض يلقون السلام على من يُحبون ، ولكنهم لا يسلمون على من يبغضونه، منوهًا بأن موضوع السلام اليوم أصبح عملة زهد فيها كثير من المسلمين.

قد يعجبك أيضا...

أسهل طريقة لدخول الجنة وأضاف أن كثيرا من المسلمين لا يدركون أهمية إفشاء السلام في حياتهم ، فهو طريق موصل إلى الجنة، مستشهدًا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ » .أسهل طريقة لدخول الجنة وتابع: والبدء بالسلام سُنة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، يؤجر عليها المسلم، وله أجرها، حيث يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، أما رد السلام فهو واجب وفرض كفاية، أي أنه ما لم يرد أحد السلام، فالجميع يأثمون وعليهم وزره .أسباب دخول الجنة1. دوام الإكثار من الطاعات والصالحات.2. إمهال المعسر عند اقتراب وقت تسديد دينه أو التجاوز عنه.3. كفّ الأذى عن الطريق.4. كثرة ذكر الله تعالى.5. ملازمة الاستغفار.6. دوام تلاوة آية الكرسيّ بعد الصلوات وفي أذكار الصباح والمساء.7. ترديد دعاء السوق عند دخول السوق، وسبب فضله؛ أنّ من قاله قد ذكر الله -تعالى- وسط غفلة الناس، وذلك أشقّ على النفس وأصعب.8. سؤال الله دخول الجنّة.9. الصلاة، وفضائلها عظيمةٌ في ميزان الله، فمن صلّى اثنتي عشرة ركعةً نافلةً، يُبنى له بيتٌ في الجنّة.10. وقد أخبر النبيّ -عليه السّلام- أنّ كثرة السجود سببٌ لعلو الدرجات في الجنان.11. الصيام.12. الإنفاق في سبيل الله.13. برّ الوالدين.صفات أهل الجنّةصفات أهل الجنّة فقد ذكر الله -تعالى- في كتابه الكريم صفات المؤمنين الذين يدخلون الجنّة بإذن الله، وفي ذلك علامةٌ على أنّ من حاز تلك الصفات دخل الجنّة، وفيما يأتي ذكرٌ لبعض الصفات الواردة في القرآن الكريم لأهل الجنان:1. العاملون الصالحات.2. المتّقون.3. المحسنون.4. المنيبون.5. الطائعون لله ولرسوله.6. المستقيمون على الطاعات.7. الصادقون.8. المتسابقون لفعل الخيرات.9. المجاهدون.10. الطيّبون في أقوالهم وأفعالهم.وصف الجنّةذكر الله -تعالى- كثيرًا من صفات جنّته في القرآن الكريم، فذكر أنّ لها ثمانية أبوابٍ يدخل منها المؤمنون، يتخيّرون حيث ينقلبون، تظلّلهم الملائكة وتحفّهم في كلّ حينٍ، يتفكّهون فيها ويأكلون، ثمّ لا يتأذون من طعامهم وشرابهم ليخرجوها من أجسامهم، وفي الجنّة لا يتأذى مؤمنٌ من أيّ آفةٍ ولا يشتكي، ولا يخاف من الموت والزوال، بل يتمتّع بالطعام والشراب والفرش وحور العين يتقلّب فيها خالدًا أبدًا، وإنّ من أعظم ما قيل في نعيم الجنّة أنّ فيها ما تشتهيه النفس وتلذّ العين، وفيها الخلود على الدوام.