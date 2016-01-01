أسرة متوفي بكورونا تقتحم مستشفى ههيا..وصحة الشرقية ترد..تفاصيل

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صورة الخبر: مستشفى ههيا
مستشفى ههيا

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ، مطع فيديو من داخل مستشفى ههيا المركزي في الشرقية، لإقتحام أسرة المستشفى لتغسيل وتكفين متوفي بكورونا، بعدحدوث مشادات مع الأمن الخاص بالمستشفى .

فيما أصدرت مديرية صحة الشرقية بيانا حول الواقعة، حيث اكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه نتيجة إلي الأحداث الأخيرة بشأن التعامل مع حالات الوفاة للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، وعضوية مدير إدارة المستشفيات، والتفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، والإدارة الهندسية، لبحث شكوي المواطنين، وأهالي المتوفين بالمسشتفيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه جاء ذلك بعد دخول حالة بمستشفي ههيا المركزي، مساء يوم الثلاثاء الموافق ٣ يونيو اشتباه كورونا، وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها، وفقًا لبروتوكول العلاج لهذه الحالات، ولكن توفت الحالة والتي تبلغ من العمر ٨٧ عام ظهر أمس الأربعاء.

وأشار"مسعود" الي انه قام الفريق الوقائي بتسليم أهل المتوفي ٦ بدل وقائية لتغسيل المتوفي، وتم إبلاغ غرفة الإسعاف لنقل الجثمان، وأثناء إنتظار سيارة الإسعاف، قام الأهالي بتصوير فيديو من داخل المستشفي، ومن داخل ثلاجة حفظ الموتي، وتصوير بعض حالات الوفاة، وادعائهم بتعطل ثلاجة حفظ الموتي.

علما بأنها تعمل بحالة جيدة، وقاموا بالتعدي علي أفراد الأمن، وقام مدير المستشفي بتحرير محضر شرطة بالواقعة، وكلف وكيل الوزارة اللجنة ببدء أعمالها والتحقيق في الواقعة لمعرفة ملابساتها.

https://www.facebook.com/100010457225594/videos/1142922632732967/

المصدر: elbalad

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