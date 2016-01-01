أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الخميس، موضحة أنه يشهد ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة لتسجل على القاهرة 34 درجة مئوية.
وقالت الهيئة، في بيان، الأربعاء: من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع ظهور شبورة خفيفة في الصباح، بجانب رياح معتدلة تنشط أحيانًا.
وأوضحت أن السواحل الشمالية تشهد طقسا لطيفا، ورياح معتدلة تنشط أحيانا، على أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة ورياح معتدلة.
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التعليقات على الحرارة تصل لـ42.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس
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