الحرارة تصل لـ42.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس



الحرارة تصل لـ42 الحرارة تصل لـ42

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الخميس، موضحة أنه يشهد ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة لتسجل على القاهرة 34 درجة مئوية.



وقالت الهيئة، في بيان، الأربعاء: من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع ظهور شبورة خفيفة في الصباح، بجانب رياح معتدلة تنشط أحيانًا.



وأوضحت أن السواحل الشمالية تشهد طقسا لطيفا، ورياح معتدلة تنشط أحيانا، على أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة ورياح معتدلة.

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وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون مائلًا للبرودة وكذلك بالنسبة لشمال وجنوب الصعيد.وتابعت الهيئة: من المتوقع نشاط الرياح على خليج السويس مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.وعن درجات الحرارة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل على القاهرة (34 – 20)، والإسكندرية (27 – 19)، ومطروح (25 – 16)، وسوهاج (42 – 25)، وقنا (42 – 26)، وأسوان (42 – 27).