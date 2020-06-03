حقيقة ارتداء بوريس جونسون سماعة لتلقي التعليمات.. فيديو



ارتداء بوريس جونسون سماعة لتلقي التعليمات ارتداء بوريس جونسون سماعة لتلقي التعليمات

صورة متداولة ومقطع فيديو قصير يظهر في أذن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بشكل غريب وكانه يرتدي سماعة أو جهاز اتصالات في أذنه.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أثارت هذه الصورة الجدل وادعى مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي بأنه يتلقى الأوامر أو الردود الذي ينطق بها بواسطة هذا الجهاز في أذنه، وقال بيل استرسون من حزب العمال: "إذا كان يتلقى المساعدة، فلماذا لا يصرح بذلك ؟".



ولكن قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: "من الإنصاف القول إن رئيس الوزراء لم يكن يرتدي سماعة اذن، ويبدو أن هذا هو شكل ان بوريس جونسون، خاصة إنها ليست المرة الأولى التي يتم اتهامه فيها بارتداء سماعة أذن خلال حدث مههم.

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واضطر رئيس الوزراء أيضًا إلى إنكار أنه كان يرتدي سماعة أذن في نوفمبر الماضي، بعد أن لاحظ المشاهدون أن أذنه باللون الداكن عندما شارك في نقاش هيئة الإذاعة البريطانية قبل الانتخابات العامة.ورفض المزاعم قائلًا إن لديه "زوائد جلدية في أذنه اليمنى يتم التقاطها أحيانًا بواسطة الأضواء ومضات الكاميرا"، ولكن الصور الأخرى التي التقطت لرئيس الوزراء تظهر أن لديه قطعة بارزة.ويعد استخدام سماعة الأذن لأخذ التعليمات من خارج الجلسات، يعد اختراق لقواعد استخدام الإلكترونيات في الجلسات السياسية، بموجب الإرشادات المقدمة في عام 2011، حيث يُسمح لأعضاء البرلمان باستخدام الأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية، ولكن ليس أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ويشترط أن تكون صامتة وتستخدم بطريقة لا تضر.يمكن استخدام هذه الاجهزة أثناء الخطابات بدلًا من الملاحظات الورقية، ويمتنع ارتداء سماعات الأذن التي تنقل التعليمات الصوتية.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2020/06/03/5100274405810653213/636x382_MP4_5100274405810653213.mp4