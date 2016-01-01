البنتاجون: إصابات كورونا بالجيش الامريكي تتخطى 10 آلاف

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أعلنت وزارة الدفاع الامريكية، البنتاجون اليوم الاربعاء، أن عدد حالات الاصابة بـ فيروس كورونا (كوفيد 19) التي سجلتها وزارة الدفاع الامريكية بين افراد عسكريين وموظفين مدنيين ومقاولين وعائلاتهم تجاوز الرقم 10000 لكن لم تسجل وفيات خلال 24 ساعة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان حقائق رسمي، إنه من بين 10203 حالات اصابة بـ كوفيد 19، تم شفاء 5704 حالات حتى الآن.



وذكرت صحيفة عسكرية إن البحرية الأمريكية تواصل الإبلاغ عن معظم الحالات بـ 2509 حالات ، يليها الجيش بـ1733 ، والحرس الوطني بـ1359 ، وفيلق المارينز بـ 579 ، والقوات الجوية بـ 549.

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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن نحو 50800 من أفراد وزارة الدفاع الامريكية يعملون مع السلطات المدنية في أنحاء الولايات المتحدة لمكافحة الفيروس، منهم نحو 39 ألفا من أفراد الحرس الوطني.