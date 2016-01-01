البنتاجون: إصابات كورونا بالجيش الامريكي تتخطى 10 آلاف

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › البنتاجون: إصابات كورونا بالجيش الامريكي تتخطى 10 آلاف

صورة الخبر: الجيش الامريكي
الجيش الامريكي

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية، البنتاجون اليوم الاربعاء، أن عدد حالات الاصابة بـ فيروس كورونا (كوفيد 19) التي سجلتها وزارة الدفاع الامريكية بين افراد عسكريين وموظفين مدنيين ومقاولين وعائلاتهم تجاوز الرقم 10000 لكن لم تسجل وفيات خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان حقائق رسمي، إنه من بين 10203 حالات اصابة بـ كوفيد 19، تم شفاء 5704 حالات حتى الآن.

وذكرت صحيفة عسكرية إن البحرية الأمريكية تواصل الإبلاغ عن معظم الحالات بـ 2509 حالات ، يليها الجيش بـ1733 ، والحرس الوطني بـ1359 ، وفيلق المارينز بـ 579 ، والقوات الجوية بـ 549.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن نحو 50800 من أفراد وزارة الدفاع الامريكية يعملون مع السلطات المدنية في أنحاء الولايات المتحدة لمكافحة الفيروس، منهم نحو 39 ألفا من أفراد الحرس الوطني.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على البنتاجون: إصابات كورونا بالجيش الامريكي تتخطى 10 آلاف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21541

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager