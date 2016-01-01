بملعقة عسل وهذا الجل.. علاج سحري للحروق السطحية



علاج سحري للحروق السطحية علاج سحري للحروق السطحية



يتم تصنيف الحروق حسب شدتها ويعتبر الحرق من الدرجة الأولى الأقل حدة لأنه يؤثر فقط على الطبقة الخارجية من الجلد وعادة ما يسبب ألمًا خفيفًا واحمرارًا وتورمًا.



واليكم علاج منزلي للحروق السطحية وفقا لموقع webmed :

الصبار



غالبًا ما يتم وصف الألوة فيرا بأنها نبات الحرق وتظهر الدراسات دليلًا على أن الصبار فعال في التئام الحروق من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية والصبار مضاد للالتهابات ويعزز الدورة الدموية ويمنع نمو البكتيريا.

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ضع طبقة من جل الصبار النقي المأخوذ من ورقة نبات الصبار مباشرة على المنطقة المصابة وإذا قمت بشراء الصبار في متجر ، فتأكد من احتوائه على نسبة عالية من الصبار وتجنبي المنتجات التي تحتوي على مواد مضافة وخاصة الصبغات والعطور.العسلقد يساعد العسل في شفاء الحروق الطفيفة عند استخدامه موضعيًا والعسل مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات بشكل طبيعي.