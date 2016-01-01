للدايت والمناعة والكبد.. فوائد مذهلة لشرب القهوة بالليمون



شرب القهوة بالليمون شرب القهوة بالليمون

يفضل كثيرون تناول فنجان القهوة بشكل يومي بوصفه المشروب الرسمي الذي يمنح الجسم الطاقة والنشاط والتركيز ايضا، وفوائد القهوة الصحية تجعلك تتناولها باستمرار لكن دون الافراط في شربها على مدار اليوم بل يكفي فنجانين فقط كما ينصح دوما الأطباء.



ولكي تستفيد أقصى استفادة ممكنة من فوائد القهوة يمكنك تناولها بشكل جديد، وهو إضافة قطرات من عصير الليمون إلى فنجان القهوة كما نصح موقع thehealthy ، ونقدم اليك فوائد هذه الإضافة السحرية .





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