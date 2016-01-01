للدايت والمناعة والكبد.. فوائد مذهلة لشرب القهوة بالليمون

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صورة الخبر: شرب القهوة بالليمون
شرب القهوة بالليمون

يفضل كثيرون تناول فنجان القهوة بشكل يومي بوصفه المشروب الرسمي الذي يمنح الجسم الطاقة والنشاط والتركيز ايضا، وفوائد القهوة الصحية تجعلك تتناولها باستمرار لكن دون الافراط في شربها على مدار اليوم بل يكفي فنجانين فقط كما ينصح دوما الأطباء.

ولكي تستفيد أقصى استفادة ممكنة من فوائد القهوة يمكنك تناولها بشكل جديد، وهو إضافة قطرات من عصير الليمون إلى فنجان القهوة كما نصح موقع thehealthy ، ونقدم اليك فوائد هذه الإضافة السحرية .

1-تزيد مستوي الحرق بالجسم مما يساعد على خسارة الوزن

2-تقتل البكتيريا داخل الفم

3- تزيد مضادات الأكسدة في الجسم وتقوي المناعة

4- يزيد طاقة الجسم
5-تنشط إفرازات الكبد مما يحمي من تكون الحصوات

6-تعمل على إدرار البول

7-تحسن مستوى الكوليسترول في الدم

8- ينظف الجسم من السموم

9- يعالج الصداع النصفي

10- يقلل التوتر

11- يحمي من انسداد الشرايين

12- يقلل احتمالية الإصابة بسرطان الكبد

13- يمنع الامساك

14- تحمي من أمراض الكلى

15- تحمي من تليف الكبد.

المصدر: موقع thehealthy

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