فقدان الباسورد.. كتابة الأسماء خطأ.. استفسارات طلاب تجارة القاهرة حول تقديم الأبحاث.. والكلية ترد



كلية التجارة جامعة القاهرة كلية التجارة جامعة القاهرة

عدد من الاستفسارات طرحها طلاب فرق النقل بكلية التجارة جامعة القاهرة، بعد أيام من السماح لهم بتقديم الرسائل البحثية، التي يقيمون فيها بدلا من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



حيث طرح الطالب بالفرقة الثالثة محمد أحمد، سؤالا وهو نسيان كتابة باقي أعضاء فريقة البحثي عند رفع البحث إلى موقع الكلية على الإنترنت، متسائلا هل أعيد رفع البحث مرة أخرى أم ماذا أفعل؟



كما طرح الطالب خالد حسين، تساؤل: "البحث أقل من 4000 كلمة، وببعت البحث بيقولولي أنه البحث كبير إيه الحل احذف بعض الجمل؟.

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وتساءل الطالب خالد عبد المنعم: "الأبحاث بتاعتنا جداول، لما بنيجي ننسخها عشان نحطها في خانة متن البحث، الكلام بيبقى فوق والأرقام كلها تح، .هل ده عادي ؟! ولا إيه الحل عشان إحنا لغاية دلوقتي مش عارفين نسلم أي بحث بسبب كده".وقالت نورهان محمود، "أنا عندى مشكلة بقالى من يوم 31/5 أنا والتيم بتاعى بنحاول نرفع الأبحاث بيقولنا كلنا أن الباسورد اتغير من أربع شهور؟ واحنا لم تغير حاجة أساسا وبعتنا شكوى وعدى وقت الـ 24 ساعه وبرضو مفيش حاجة حصلت أيه الحل؟".ومن جانبها، قالت الدكتور لبني فريد وكيلة الكلية لشؤون الطلاب والتعليم، إن جميع مشكلات الطلاب يتم تجميعها والتعامل معها، والإجابة عليها مرة واحدة ليستفاد الجميع بعد اعتمادها من عميد الكلية.وأَضافت أنه فيما يتعلق بالأسئلة الكثيرة التي وصلت بخصوص مقرر قانون الأعمال، فأنه قد تم التواصل مع الدكتور العميد وبناء على ذلك، البحث مثله مثل ورقة إجابة الامتحان، ومن ثم عندما باختيار موضوع من الـ ١٠ اختيارات التي أمامك فهي تعني أن لك ورقة إجابة واحدة، ومن ثم بتختار اختيار واحد.وتابعت أن البحث جزءان الجزء الأول تم اختيار أحد موضوعات الجزء المدني والجزء الثاني تم اختيار أحد أعضاء الجزء التجاري، وبهذا تكون لا توجد مشكلة ويتم التعامل بشكل عادي، وضم الجزئين إلى ملف واحد.وأِشار إلى أنه على الطالب أن يقوم بترقيم جميع صفحات البحث من أول الصفحة التي بعد صفحة بياناتك في البحث، وحتى أعلى كل صفحة تكتب الجزء الأول مدني تم اختيار موضوع.