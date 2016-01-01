التعليم المدمج بالقاهرة: امتحانات الفصل البيني والصيفي بنظام الأبحاث.. وغدا إعلان الجدول

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صورة الخبر: جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قال الدكتور الحسين عبد المنعم، مستشار التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إنه سيعلن غدا، عن الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي "البيني"، والصيفي" للدارسين المركز، لافتا إلى أنه تم الاستقرار على أن يكون الامتحانات بنظام الأبحاث.

وأَضاف "عبد المنعم"، لـ"صدى البلد"، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد امتحانات دور مارس، مؤكدا على انتظار قرار الجامعة في عن موعد الامتحانات وكذلك هل سيتم بالشكل التقليدي أم بنظام الرسائل البحثية.

وأشار مستشار التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إلى أن الكليات تدرس الموضوعات البحثية لعرضها على الطلاب خلال الأسبوع القادم، وطريقة رفع الرسائل البحثية، وكافة التفاصيل.

المصدر: elbalad

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