نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية..برقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 2019/2020.

وبلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى المحافظة بمختلف الإدارات الثمانية .

وينشر صدى البلد رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسماعيلية من هـنا http://www.ismalia2020.eb2a.com/?i=1.

وكان الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية قد قام بعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها رسميًا وإعلانها، مشيرا إلى أن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 33103 طالبا وطالبة حضر منهم 22892 طالبا وحققت إدارة فايد أعلي نسبة نجاح بنسبة 99.75 %.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة وأعضاء ورئيس الكنترول لما حققوه من انجازات وارتفاع النسبة العامة للنجاح.

كما قدم المحافظة التهنئة بالنجاح لجميع الطلاب متمنيًا المزيد من التقدم والنجاح للجميع.

المصدر: elbalad

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