نصيحة لمطبخك.. تعلمي تنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية

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تنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية

يجب تنظيف الأدوات الخشبية في المطبخ باستمرار للتخلص من المكروبات والجراثيم لإزالة العوالق و الأوساخ منها خصوصًا أدوات تقليب الطعام كالمعالق الخشبية .

وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، طريقة لتنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية :

المكونات
ماء مغلي
بيكرونات الصوديوم
نصف كوب خل

طريقة التنظيف
- نحضر وعاء نضع فيه ماء يغلي و ملعقة طعام كبيرة من بيكربونات الصوديوم

- نقوم باضافة نصف كوب صغير خل ونضع الادوات الخشبية بداخله

- ونتركها فيه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نغسلها بالماء و نجففها

المصدر: elbalad

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