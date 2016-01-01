نصيحة لمطبخك.. تعلمي تنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية



تنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية تنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية

يجب تنظيف الأدوات الخشبية في المطبخ باستمرار للتخلص من المكروبات والجراثيم لإزالة العوالق و الأوساخ منها خصوصًا أدوات تقليب الطعام كالمعالق الخشبية .



وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، طريقة لتنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية :



المكونات

ماء مغلي

بيكرونات الصوديوم

نصف كوب خل

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طريقة التنظيف- نحضر وعاء نضع فيه ماء يغلي و ملعقة طعام كبيرة من بيكربونات الصوديوم- نقوم باضافة نصف كوب صغير خل ونضع الادوات الخشبية بداخله- ونتركها فيه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نغسلها بالماء و نجففها