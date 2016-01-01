نصيحة لمطبخك.. تعلمي تنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية

يجب تنظيف الأدوات الخشبية في المطبخ باستمرار للتخلص من المكروبات والجراثيم لإزالة العوالق و الأوساخ منها خصوصًا أدوات تقليب الطعام كالمعالق الخشبية .
وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، طريقة لتنظيف أدوات تقليب الطعام الخشبية :
المكونات
ماء مغلي
بيكرونات الصوديوم
نصف كوب خل
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