الأرصاد: انخفاض طفيف في درجة الحرارة الجمعة.. فيديو



انخفاض طفيف في درجة الحرارة انخفاض طفيف في درجة الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الجو مستقر تمامًا ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية وأقل بنحو درجة أو درجتين .



وأضافت " شاكر " من خلال حوارها المذاع على فضائية "إكسترا نيوز " ، أننا نتمتع بطقس معتدل خلال ساعات النهار، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.



وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أننا سنشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة لتصل لـ 35 درجة على القاهرة مقابل 32 درجة اليوم .

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وأوضحت أن نسب الرطوبة لم تسجل ارتفاعا كبيرا حتى الآن، لافتة إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وسطوع أشعة الشمس تقل نسب الرطوبة.وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة تشهد انخفاضا طفيفا الجمعة، موضحة أن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية باستمرار.