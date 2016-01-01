آبل تطلق ميزة الأخبار الصوتية الجديدة عبر منصتها نيوز بلس

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صورة الخبر: آبل تطلق ميزة الأخبار الصوتية الجديدة عبر منصتها نيوز بلس
آبل تطلق ميزة الأخبار الصوتية الجديدة عبر منصتها نيوز بلس

كشف أحدث الإصدارات التجريبية لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة "آي أوه إس ٥ر٥ر١٣" عن ميزة صوتية جديدة تضاف إلى خدمتها الإخبارية "نيوز بلس"تتيح إضافة تسجيلات للمقالات الطويلة بأسلوب التدوينات الصوتية "بود كاست" إلى التطبيق.

وذكر موقع "ناين تو فايف ماك" المعني بأخبار منتجات "أبل" الذكية، أن الشركة الأمريكية بدأت العمل على تطوير تلك الميزة في وقت مبكر من العام الجاري، غير أن قسم تطبيق "نيوز" المكتشف حديثا يمثل أول ظهور للميزة الصوتية.

وأوضح الموقع أن الإصدار التجريبي للنظام يضيف لسانا جديدا بعنوان "أوديو " داخل تطبيق "أبل نيوز" المخصص لأجهزة هواتف آي فون" وحاسبات "آي باد اللوحية، حيث سيتم جمع وعرض النسخ الصوتية من الأخبار والمقالات، منوها إلى أن نسخة التطبيق التي حصل عليها تضمنت أخبارا من مواقع وصحف ومجلات شهيرة مثل "وول ستريت جورنال" و"وايرد" و"بيبول" وفارايتي" ونيويورك ماجازين"، مضافا إليها نسخا صوتية.

وأشار إلى أن واجهة التطبيق تشبه تماما تلك الخاصة بتطبيق التدوين الصوتي "بودكاست" الخاص بشركة "أبل".

المصدر: صدى البلد

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