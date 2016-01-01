

خطة إنشاء محطات شحن كهربائي للسيارات بالمواقف والجراجات العامة خطة إنشاء محطات شحن كهربائي للسيارات بالمواقف والجراجات العامة

ناقش هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، دراسة عمل محطات شحن كهربائي للسيارات التي تعمل بالكهرباء بالمواقف والجراجات العامة.



حيث أستقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين.

الجدير بالذكر أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة السيارات الكهربائية، حيث أكد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة تعاقدت مع شركة فوتون الصينية التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بغرض توطين هذه الصناعة في مصر والاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية بحيث تصبح مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية ونشر استخدامها محليًا وتصديرها إلى الدول العربية والإفريقية.



وأشار العصار في تصريحات صحفية سابقة أن الدولة تهتم بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبار أنها تعَـد مستقبل صناعة السيارات في العالم، مشددًا على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في مجال تصنيع السيارات الكهربائية نظراً للعائد الاقتصادي لتوفير النقد الأجنبي الذى يتم تخصيصه لاستيراد السولار والبنزين فضلاً عن انخفاض تكلفه التشغيل والصيانة والعائد البيئي والعائد منها للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

